Suzy Bae Belajar Akting dari Guru Song Joong Ki

SEOUL – Sejak masuk ke dunia akting, personel Miss A yakni Suzy Bae terus belajar akting dan mempelajari dengan tekun sehingga kemampuannya meningkat. Ternyata, sosok dibalik kesukesan pacar Lee Min Ho ini adalah guru akting dari Song Joong Ki.

Dalam hal ini, Suzy memakai jasa Ahn Hyuk Mo yang juga mengajari Song Joong Ki dan Park Bo Gum berakting. Hal ini terungkap saat program baru untuk para Idol dalam mengulas kemampuan akting.

Dilansir Sindonews dari Soompi, Rabu (8/3/2017), Ahn Hyuk Mo yang menjadi direktur di perusahaan iHQ Entertainment merupakan Coach Akting dari sejumlah selebritas papan atas. Dari tangan dialah beberapa selebritas sukses menjadi seorang aktris.

Sementara itu, Suzy dikabarkan mendekati Song Joong Ki dan Park Bo Gum. Suzy memiliki alasan mendekati kedua aktor papan atas Korea Selatan.

Meskipun demikian, JYP Entertainment belum mengonfirmasi mengenai rumor tersebut. Pihak agensi hanya memberikan kabar bahwa Suzy akan melakukan syuting bersama Lee Jong Suk dalam drams While You Are Sleeping.