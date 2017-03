FOTO: Ernest Prakasa Tulis Pesan untuk Jusuf Kalla

JAKARTA - Komika Ernest Prakasa baru-baru ini mengunggah foto surat pernyataan terima kasih untuk Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada akun Instagram pribadinya.

Pemain film Cek Toko Sebelah itu menuliskan ucapan terima kasih kepada Jusuf Kalla karena telah memaafkan kekhilafannya atas pernyataannya mengenai Zakir Naik pada akun media sosial beberapa waktu lalu.

"Kepada Yth. Bapak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, izinkan saya mengucapkan terimakasih atas kelapangan hati anda," tulis Ernest.

Melihat foto tersebut, netizen langsung memberikan komentarnya. Banyak yang tetap membully, namun tak sedikit pula yang memaafkan dan memaklumi tindakan Ernest tersebut. Bahkan netizen meminta agar pria berdarah Chinese itu tetap berkarya.

"Semangat koko @ernestprakasa ,,salutt dg kerendahan hati koko yg sudah menyadari&mw mengakui kesalahan&meminta maaf. Ndak perlu didengar/ditanggapi komen" negative, terus berkarya u/ Indonesia 😊 semua orang gak lepas dr khilaf&salah,, yg terpenting mau mengakui kesalahan&memperbaiki diri mjd pribadi yg lbh baik. ditunggu karya" selanjutnya yaa Ko,, πŸ˜ŠπŸ‘," tulis akun @ayumquswiena.

"Bang gw respect sama lu.. smoga ini jd pelajaran. Skrang ini sulit buat untuk berpendapar krna lagi sensitifnya .. nanti setelah pemilu selesai .. mungkin ada ruang untuk berorasi . Ayo bang mengeluarkan unek unek lewat karya saja.. semangatt.. proud and good luck to you. I'm moeslem respect for other humans," tambah @yayatsetiawann.