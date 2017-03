FOTO: Ryan Reynolds Protes pada Hugh Jackman

​LOS ANGELES - Ryan Reynolds masih tidak rela Hugh Jackman berhenti jadi Wolverine. Protes tersebut menjadikannya troll di akun Twitter Hugh.



Hugh sempat memamerkan foto bersama fans film Logan di Beijing. Foto itu kontan menjadi sasaran Ryan yang ingin melayangkan protes kepada Hugh. Ryan ingin menganggap yang bersama Hugh bukan fans namun pemrotes.

Pretty sure those are protesters. https://t.co/URNGDCg0cO