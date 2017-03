Adegan Gay Beauty and The Beast Kena Sensor di Rusia

Beauty and the Beast (Foto: Movie Pilot)

MOSKOW – Kabar baik datang untuk Beauty and the Beast. Sempat terancam tak akan tayang di Rusia, film Disney tersebut akhirnya dipastikan tayang. Tapi konsekuensinya, Beauty and the Beast akan disensor di negara Beruang Merah tersebut.

Pemerintah Rusia mengumumkan keputusan mereka untuk tidak mencekal Beauty and the Beast. Keputusan itu diambil setelah mereka melihat film ini tak melanggar hukum Rusia tentang propaganda gay.

Tetapi sebagai gantinya, Rusia akan melakukan sejumlah sensor pada Beauty and the Beast. Tak hanya sensor, film yang dibintangi oleh Emma Watson dan Dan Stevens ini akan dilabeli dengan rating 16+.

“Kami akan mengeluarkan izin distribusi film ini tanpa masalah. Usia minimal adalah 16+,” kata Vyacheslav Telnov, kepala unit film Kementerian Kebudayaan Rusia seperti dilansir Deadline, Rabu (8/3/2017).

Awal minggu ini sempat ramai tersiar kabar jika pemerintah Rusia akan mencekal Beauty and the Beast karena karakter gay yang ada di dalamnya. Kemunculan karakter gay LeFou memang cukup menimbulkan kontroversi bagi film yang akan tayang 17 Maret 2017.