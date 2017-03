Teaser Baru Fast & Furious 8 Tunjukkan Alasan Dominic Toreto Berkhianat

Vin Diesel di Fast and Furios 8. (Foto: Screenrant)

LOS ANGELES – Sejak perilisan trailer pertama, publik dibuat terkejut ketika tahu Dominic Toreto akan mengkhianati teman-temannya di Fast & Furious 8. Namun tak pernah terungkap alasan kenapa Dom berkhianat.

Tapi teaser terbaru seri ke-8 yang berjudul The Fate of the Furious itu memperlihatkan sedikit adegan tentang alasan Dom berkhianat. Dari cuplikan pendek tersebut, penonton dapat mendapat gambaran mengenai kenapa Dom berkhianat.

Secara keseluruhan teaser masih memperlihatkan bagaimana Dom mengkhianati dan menyerang Letty cs serta berpihak ke Cipher. Di bagian akhir, diperlihatkan Dom marah setelah mendapat tekanan dari Cipher.

“Aku harus mengingatkanmu mengapa kau memilih ini,” kata Cipher.

Dengan emosi Dom menjawab, “Aku tak punya pilihan!”

Selain teaser, Fast & Furious 8 juga merilis sejumlah poster baru film yang masih dibintangi Vin Diesel tersebut. Satu poster baru memperlihatkan karakter Dom dan Hobbs yang saling membelakangi, sementara satu poster lain penuh dengan gambar mobil-mobil yang saling berkejaran.

Fate of the Furious memang akan berfokus pada pengkhianatan Dom kepada keluarganya. Masih dibintangi oleh Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, dan Michelle Rodriguez, film yang akan tayang 14 April 2017 mendatang ini juga didukung oleh Charlez Theron sebagai pemeran Cipher.