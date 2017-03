New Kids on the Block Comeback Lewat One More Night

LOS ANGELES – Empat tahun vakum, boyband lawas New Kids on the Blocks (NKOTB) kembali ke industri musik. NKOTB resmi kembali lewat lagu baru mereka yang berjudul One More Night.

NKOTB telah merilis video lirik One More Night lewat akun Youtube Vevo pada Senin 6 Maret 2017 lalu. Lagu berdurasi tiga menit lebih itu masih menunjukkan kekuatan suara kelima vokalis.

Tak hanya merilis video lirik, NKOTB juga menampilkan One More Night secara langsung untuk pertama kalinya di acara The Late Late Show with James Corden. Jonathan Knight, Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg, dan Danny Wood sukses membawa kembali suasana boyband era 80-90an dengan aksi panggung mereka.

One More Night sendiri merupakan lagu dari album baru NKOTB, Thankful. Album berisi lima lagu itu menjadi album pertama NKOTB setelah terakhir kali merilis album 10 pada 2010 silam.

Dalam rangka mempromosikan Thankful dan menyapa kembali fans setia mereka, NKOTB akan menggelar tur Amerika Utara musim panas ini. Mereka akan didukung oleh Boyz II Men dan Paula Abdul selama tur.