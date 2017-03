Gisel Sebut Anak Ussy Sulistiawaty bak Boneka

JAKARTA - Ussy Sulistiawaty baru saja melahirkan anak keempatnya. Gisel dan Gading pun tak lupa menjenguk Ussy Sulistiawaty di rumah sakit. Gisel juga turut mengucapkan selamat atas kelahiran putrinya yang bernama Sheva Elmira Lorrenia.

Gisel mengabadikan momen kebersamaannya dengan Ussy di akun Instagram. Dalam kesempatan itu, Gisel menyebut bahwa bayi Ussy terlihat lucu dan manis seperti boneka. Kebahagian mereka pun nampak begitu jelas, terbukti dengan foto yang diunggah Gisel.

Selamaaaaat bu @ussypratama pak @andhiiikapratama kakak amel kakak ara kakak elea buat baby barunyaa.. Oh my God she's so cute!!! Kyk boneka bayi yg di box2 plastik itu looo gemes bgt!! Congratulations once again!😘 A post shared by Gisella Anastasia (@gisel_la) on Mar 7, 2017 at 3:17am PST

Seperti yang diketahui Ussy melahirkan lewat proses caesar pada Sabtu 4 Maret. Saat itu, Ussy melahirkan Sheva dengan berat badan 3,57 kilogram dan panjang 50 centimeter.