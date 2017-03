Lee Dong Wook Siap Hi Touch dengan Fans di Jakarta

JAKARTA – Mimpi fans Indonesia untuk bisa menyentuh Lee Dong Wook mendekati nyata. Pasalnya, pemeran Grim Reaper di Goblin tersebut akan melakukan hi touch dengan penggemarnya dalam acara fan meeting di Jakarta Mei mendatang.

Belum lama ini diumumkan jika semua fans yang datang ke acara fan meeting akan bisa melakukan hi touch dengan Dong Wook. Semua pemegang tiket termurah hingga termahal dalam fan meeting bertajuk “For My Dear” ini akan mendapat kesempatan untuk hi touch dengan Dong Wook tanpa terkecuali.

Tiket fan meeting Dong Wook sendiri tersedia dalam empat kategori. Kelas termurah atau Yellow dibanderol dengan harga Rp850 ribu, sementara yang termahal di kategori Blue dihargai Rp2,5 juta.

Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, fan meeting Lee Dong Wook bertajuk “For My Dear” ini akan digelar pada 20 Mei 2017 di Jakarta. Sebelum dan sesudah fan meeting di Indonesia, Dong Wook juga mampir ke negara Asia lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

Sementara itu, ini akan menjadi kedatangan kedua Dong Wook ke Indonesia. Sebelumnya, aktor yang memulai karier sejak 1999 tersebut pernah singgah di Jakarta 10 tahun silam dan menjadi bintang tamu di sebuah acara yang dipandu oleh almarhum Olga Syahputra.