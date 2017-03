FOTO: Terkena Depresi, Chrissy Teigen Sebal Dapat Perlakuan Khusus

LOS ANGELES – Chrissy Teigen mulai sebal dengan perlakuan orang sekitarnya setelah tahu tentang depresi yang dialaminya. Saking sebalnya, Chrissy menulis catatan penting di Twitter untuk mengingatkan orang sekitarnya agar tidak sungkan.

“Penting: jangan merasa jadi harus berjinjit didekatku! Ini paling tidak nyaman ahhhh satu-satunya keburukan mengungkap PPD,” tulis istri John Legend itu di Twitter, Selasa (07/03/2017).

Sebelumnya, Chrissy mengungkap dirinya mengalami PPD (postpartum depression) dan kecemasan setelah melahirkan anak pertamanya, Luna. Karena depresi itu, Chrissy sering dibuat sebal dengan suara berisik di sekitarnya.

Important note: please don't feel like you have to tiptoe around me! It is the most uncomfortable feeling ahhhh only downside to sharing PPD — christine teigen (@chrissyteigen) 6 Maret 2017

Setelah mengungkap PPD yang dialaminya itu, Chrissy menganggap orang-orang di sekitarnya berubah menjadi ramah dan lebih halus, dan cenderung empati. Namun, kali Chrissy tidak butuh perlakuan khusus dan justru dibuat sebal karenanya.

“Tiba-tiba orang berubah dari bilang "how are you!" jadi "how arrrrrre you??????" know what I'm saying? No? Yes? Ah,” tulis Chrissy.