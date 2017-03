FOTO: Netizen Tanggapi 'Dingin' soal Pernikahan Adele dan Simon Konecki

LONDON – Terungkapnya pernikahan Adele sempat mengagetkan beberapa netizen. Namun, hal itu telah tertinggal di acara penghargaan Grammy pada Februari 2017. Netizen justru menanggapi dengan dingin kabar baik sang idola tersebut.

Pernikahan Adele sejatinya telah lama digosipkan. Hingga Grammy, status Simon Konecki hanya sebagai kekasih Adele. Tidak banyak juga yang diketahui tentang hubungan mereka, kecuali bahwa mereka telah memiliki seorang anak dan bahwa Adele tengah hamil lagi.

Namun, ketika Adele menyebut Simon dengan sebutan “suami”, netizen terlihat kaget karena tidak menduga keduanya benar-benar telah menikah.

HELLOOOOO ADELE SAID "HUSBAND" IN HER SPEECH! WHEN DID THEY GET MARRIED!? Was I living under a rock!? #momlife #adele