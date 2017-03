Putus dari Katy Perry, Orlando Bloom Malah Asyik Berpesta

LOS ANGELES – Life must go on. Mungkin itulah kata-kata yang pas menggambarkan sosok Orlando Bloom yang tetap bahagia meski baru putus dari kekasihnya, Katy Perry. Buktinya, Bloom sudah berpesta beberapa hari pasca-putus.

Aktor 40 tahun itu terlihat menghadiri pesta ulang tahun Chris Martin yang dihelat pada Jumat 4 Maret 2017 lalu. Seorang diri, Bloom terlihat tampan memakai kemeja bermotif dan jaket hitam dalam pesta di rumah Chris di kawasan Malibu itu.

Ini sekaligus menandai penampilan perdana Bloom setelah putus dari Perry. Selama pesta, bintang Pirates of the Caribbean ini menghabiskan waktu bersama tamu undangan lain seperti Jay Z, Robert Downey Jr. beserta istri, dan James Corden.

Baik Bloom maupun Perry sejatinya sama-sama menunjukkan keceriaan setelah putus awal minggu lalu, Lewat Instagram dan penampilannya di iHeartRadio Awards akhir pekan lalu, Perry tak sedikit pun menunjukkan kesedihan karena menjomblo.

Bloom dan Perry sendiri sudah memutuskan untuk tetap berteman meski sudah tak lagi pacaran. Lewat Twitter, pelantun Roar itu menekankan bahwa bukan hal mustahil tetap berteman dengan mantan pasangan.

“Kalian masih bisa berteman dan mencintai mantan pasangan kalian! Tak ada yang menjadi korban atau penjahat,” tulis Perry di Twitter. Demikian dilansir E! Online, Selasa (7/3/2017)