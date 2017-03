Suzy Bae Dekati Song Joong Ki untuk Proyek Film Terbaru

SEOUL – Akibat sang kekasih Lee Min Ho akan beradu peran dengan Park Shin Hye, Suzy Bae pun merasa cemburu dan tidak mau kalah. Kini dirinya sedang berusaha mendekati Song Joong Ki dan Park Bo Gum untuk berduet dengan salah satu dari mereka di serial terbaru.

Dilansir Sindonews dari Yibada, Selasa (7/3/2017), Suzy berusaha mendekati Joong Ki dan Bo Gum untuk proyek akting selanjutnya. Hal itu ia lakukan agar tidak kalah kalah dengan Lee Min Ho yang berencana kembali beradu akting dengan Shin Hye di sekuel drama City Hunter.

Meskipun demikian, agensi belum mengonfirmasi mengenai proyek selanjutnya yang akan dikerjakan Suzy. Agensi yang juga menaungi girlband Miss A itu hanya mengetahui bahwa Suzy akan beradu akting dengan Lee Jong Suk di drama While You Are Sleeping.

Drama ini akan memiliki genre fantasy romantic. Kisah berawal dari seorang jaksa Jeong Jae Chan yang dimainkan oleh Lee Jong Suk bertemu dengan seorang wanita bernama Nam Hong Ju yang dimainkan Suzy.

Saat ini, Suzy sedang disibukkan dengan proyek duetnya lagunya. Dan beberapa kegiatannya modelnya di salah satu majalah. Sedangkan, Lee Min Ho disibukkan dengan beberapa fanmeeting yang dilakukannya.