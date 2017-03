Nikita Mirzani Tegaskan Cabut Gugatan ke Julia Perez

JAKARTA - Konflik yang pernah terjadi antara Nikita Mirzani dengan Julia Perez dipastikan selesai dengan jalur damai. Niki, sapaan akrabnya memastikan akan mencabut gugatannya dalam waktu dekat.

"Kalau cabut gugatan sih soon possible pasti iya," ungkapnya dalam Go Spot, Selasa (7/3/2017).

Selanjutnya, Niki menambahkan tidak ada alasan untuk melanjutkan konflik yang terjadi sejak tahun 2016 lalu. Ia ingin hidup normal tanpa harus berurusan dengan pihak berwajib dan ingin berhenti menjadi perbincangan banyak kalangan.

"Ya karena sudah ya mau ngapain lagi sih Niki juga kan sudah malas lah berurusan sama polisi atau dapat omongan dari orang. Nikita begini begitu padahal kan ya bagaimana ya," tambahnya.

Penyakit yang sedang dilawan Jupe memang menjadi pelunak kekerasan hubungannya dengan Nikita Mirzani. Laporan Niki pada Oktober 2016 laluatas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah akan segera dicabut.

Namun sampai Senin kemarin pihak Polres Metro Jakarta Selatan mengkonfirmasi belum ada cabutan gugatan dari pihak Nikita Mirzani atas tertuduh, Julia Perez.