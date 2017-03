FOTO: Salam Rindu Kiswinar di Ulang Tahun Mario Teguh

JAKARTA - Ario Kiswinar tidak bisa memastikan ucapan ulang tahunnya dibaca Mario Teguh. Alhasil, dirinya hanya bisa "titip rindu".

Seperti terlihat di foto yang diunggahnya di Instagram, Senin (06/03/2017). Baju yang dikenakan Kiswinar dalam foto itu tidak basa-basi mengungkap rasa rindunya.



"#LatePost my #OOTD at @gudangtumpahruah #TumpahRuah @gudangsarinah The shirt is summoning me. #TitipRinduBuatAyah," tulis Kiswinar.



Foto itu menampilkan baju bergambar wajah tokoh film Star Wars, Darth Vader. Di bawah gambar wajah Darth Vader, tertulis "TITIP RINDU BUAT AYAH".

A post shared by Ario Kiswinar Teguh (@kiswinar) on Mar 5, 2017 at 11:30pm PST

Melalui penjelasan Kiswinar di foto ucapan selamat ulang tahunnya, rupanya Mario masih memblok akun Instagram Kiswinar. Entah apakah ucapan selamat ulang tahun dari Kiswinar langsung dibaca Mario, namun rasa rindu Kiswinar yang miris itu mengundang haru netizen. Banyak pula yang meminta Kiswinar agar segera merelakan saja ayahnya."Udah mas, klo seandainya ayah nya nggak "insaf2" juga, Ikhlasin saja. Dirimu Terlalu Berharga tuk tetap mengharapkan kasih sayang dari orang tersebut. Masih ada Tuhan yang Maha Pengasih.. 😊.," tulis seorang netizen."Smoga mas kiswinar kuat n sukses, ntar ppnya nyesel tlah mnyia"kanmu...jd terharu...," tulis netizen lain.