Bongkar Rahasia Pernikahan, Cinta Adele untuk Simon Koneck Bikin Ketagihan

LOS ANGELES - Pasca mengalami insiden secara tak sengaja menyebutkan Simon Konecki sebagai suaminya pada ajang Grammy 2017 lalu, kini penyanyi Adele akhirnya memberikan pernyataan resmi bahwa dirinya sudah menikah dengan kekasihnya tersebut.

Berita bahagia itu disampaikan pelantun lagu Hello itu pada konsernya di Brisbane, Australia belum lama ini. Wanita 28 tahun itu mengungkapkan pernyataan resmi sudah menikah pada saat menceritakan kisah dibalik lagu hitnya yang berjudul Someone Like You.

“Aku coba mengingat bagaimana rasanya menjalani sebuah hubungan baru yang menginspirasi sebuah lagu karena seburuk dan sekacau apa pun sebuah perpisahan, perasaan ketika Anda jatuh cinta pertama kali adalah yang terindah. Dan aku ketagihan dengan perasaan itu," papar Adele seperti yang dilansir dari E! Online.

“Tentu saja aku tidak bisa merasakan perasaan itu karena aku sudah menikah sekarang. Aku sudah menemukan seseorang," tambahnya.

Hubungan Adele dan Simon memang diketahui sudah berjalan 5 tahun dan dikaruniai seorang buah hati. Kabar yang beredar kalau pasangan itu sudah menikah pada Natal tahun lalu.