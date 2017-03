Penampilan Perdana Hugh Grant di Sekuel Love Actually

LOS ANGELES - Sekuel Love Actually, Red Nose Day Actually saat ini sedang dalam tahap produksi. Film ini merupakan sebuah film lanjutan dari Love Actually bergenre drama komedi tahun 2003.

Dilansir Aceshowbiz, pemeran Perdana Menteri masih dibintangi oleh Hugh Grant. Grant terlihat begitu menawan lengkap dengan setelan jas hitam yang dikenakannya. Hal ini pertama kali diungkap oleh sang produser, Emma Freud.

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Dalam akun twitter miliknya, Emma Freuds memajang foto Hugh Grant dan proses syuting yang sedang berjalan. Begitu bangganya Emma pada Hugh Grant.

"Dan ini dia. Perdana Menteri kami," tulis Emma.

Tak hanya sampai situ, Emma juga terlihat kembali memposting foto Hugh Grant dari sudut lain. Dia pun memberikan judul dan hastag #hughgrantactually. Selain itu, Emma juga memposting gambar lainnya seperti gambar saat kebersamaan Grant, Martine McCutcheon dan Richard Curtis.

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

"Perdana Menteri, istrinya dan penulisnya terlihat bagus," tulis Emma Freuds.

Martine McCutcheon yang berperan sebagai Natalie, merupakan istri dari Perdana Menteri terlihat menemani. Meski Perdana Menteri terlihat lebih tua, akan tetapi Natalie masih terlihat cantik dan setia menemani sang suami.

Red Nose Day Actually sekuel pertama sejak 14 tahun berlalu. Keira Knightley, Colin Firth, Bill Nighy, Liam Neeson, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster, dan Rowan Atkinson telah dipastikan bermain lagi di mini-sekuel ini. Red Nose Day Actually film pendek untuk proyek amal penggalangan dana yang akan tayang pada 24 Maret di BBC dan 25 Mei di NBC.