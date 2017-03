Tom Hanks dan Meryl Streep Bintangi Film Baru Steven Spielberg, The Post

LOS ANGELES – Tom Hanks dan Steven Spielberg akan kembali bekerja sama kembali. Kali ini, aktor dan sutradara itu akan bekerja sama di film terbaru Spielberg, The Post, bersama aktris senior Meryl Streep.

The Post akan berfokus pada peran koran Washington Post selama perang Vietnam. Film ini akan menceritakan peran penting Washington Post dalam mempublikasi peran Amerika selama perang bersejarah tersebut.

Tom Hanks akan memerankan tokoh Ben Bradlee yang merupakan editor Washington Post. Sementara Streep nantinya berperan sebagai rekan Hanks, Kay Graham yang merupakan seorang penerbit.

Ini adalah kelima kalinya Hanks dan Spielberg bekerja sama di layar lebar. Sebelumnya, Hanks sudah menjadi pemain di film empat film Spielberg, yakni A.I, Catch Me If You Can, The Terminal, dan Bridge of Spies.

Sebaliknya, ini menjadi kerja sama pertama Hanks dengan Streep. Begitu juga dengan Spielberg yang belum pernah bekerja dengan kedua aktor tersebut bersama-sama di filmnya. Demikian dilansir Hollywood Reporter.