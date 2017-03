HIM Umumkan Jadwal Tur Terakhir Sebelum Bubar

HIM

HELSINKI – Satu lagi band lawas dipastikan akan bubar. 26 tahun meramaikan jagat musik metal dunia, HIM mengumumkan masa-masa terakhirnya sebagai satu kesatuan.

Setelah beberapa lama tidak aktif, akun Facebook HIM tiba-tiba mengumumkan hal tersebut Senin 6 Maret 2017. Penyebab bubarnya mereka, seperti dibeberkan frontman Ville Valo, adalah karena HIM sudah tidak lagi sehat dan para personel ingin mencari pengalaman baru.

“Setelah seperempat abad mengawinkan cinta dan metal, kami merasa HIM sudah berjalan secara tidak wajar dan harus mengucap selamat tinggal untuk menemukan pandangan, bau, dan suara yang belum ditelusuri. Kami telah menyelesaikan polanya, menjawab teka-tekinya dan memutar kuncinya. Terima kasih," papar Valo.

HIM dikenal dengan lagu bernuansa romantis yang dibawakan dengan nuansa metal mereka dan telah menelurkan sebanyak delapan album studio. HIM terakhir merilis album Tears on Tape di tahun 2013.

Sementara itu, bassist mereka, Mige, mengungkapkan jadwal tur terakhir mereka. Yang dmulai dari tanggal 14 Juni di Barcelona, Spanyol, dan berakhir 17 Desember di London. Sementara itu, HIM masih belum mengumumkan jadwal tur di Amerika Serikat dan Finlandia, negara kelahirannya.

“Di akhir 2017 kami akan dilepas ke alam bebas. Sebelum ini, kami ingin menawarkan kesempatan terakhir untuk menikmati live performance kami. Kami harap acara-acara ini tidak dipenuhi tangisan tapi jadi perayaan lagu cinta bernuansa metal ala Lovecraft! Sampai bertemu!," tutup Mige.