Justin Bieber Girang Banget Kalahkan The Weeknd di iHeartRadio 2017

LOS ANGELES – Kemenangan Justin Bieber di iHeartRadio Music Awards 2017 untuk kategori Male Artist of the Year terasa spesial. Musababnya, kemenangan itu juga membuatnya bisa mengalahkan The Weeknd.

Seorang sumber mengatakan Bieber luar biasa girang atas kemenangannya di iHeartRadio 2017 akhir pekan lalu itu. Kegembiraannya itu terutama karena ia bisa membuktikan diri lebih baik dari The Weeknd.

“Bisa mengalahkan The Weeknd hanya membuat semua hal jauh lebih manis lagi,” tutur sumber kepada HollywoodLife.

Sayangnya publik tak bisa melihat langsung betapa senangnya Bieber setelah bisa mengalahkan The Weeknd. Pasalnya, pada malam penyelenggaraan iHeartRadio Music Awards 2017, Bieber tengah berada di Australia untuk persiapan konser “Purpose”.

Hubungan Bieber dan The Weeknd sendiri memang sudah lama tak baik. Keadaan itu semakin buruk setelah The Weeknd kini pacaran dengan Selena Gomez, mantan legendaris Bieber yang masih kerap dihubungkan dengannya.