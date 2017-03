MNCTV Hadirkan Serial Drama Filipina Kaulah Takdirku

MANILA – MNCTV kembali menghadirkan drama romantis Filipina terbaru bertajuk Kaulah Takdirku. Serial drama ini menceritakan kisah romantis dua sahabat yang terpisah di masa kecil dan bertemu kembali saat beranjak dewasa.

Pemeran utama drama ini adalah Daniel Padilla, memerankan Joaquin Manansala, dan Kathryn Bernardo yang memerankan Chichay.

Kisah berawal ketika keluarga Chichay pindah ke provinsi lain, di saat yang sama Joaquin mengalami kecelakaan fatal. Chichay dan Joaquin tumbuh menjadi remaja yang berbeda latar belakang. Sementara Chichay menjadi anak yang cerdas, ceria, dan pintar menggambar. Sementara Joaquin harus mengabiskan hidupnya dengan tinggal di rumah bersama Ibunya yang protektif.

Sepuluh tahun berselang, orangtua Joaquin yang sangat protektif memperkerjakan Chichay untuk menjadi pengasuh bagi Joaquin, namun keduanya tidak saling mengenal. Joaquin dan Chichay akhirnya semakin dekat dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka.

Serial drama ini berjudul asli Got to Believe, yang pertama kali ditayangkan 26 Agustus 2013 dengan durasi 140 episode. Drama seri produksi Star Creatives ini disutradarai oleh Cathy Garcia-Molina. Sementara itu, tiga pemain utama serial drama Filipina Pangako Sa’yo yang pernah ditayangkan oleh MNCTV kembali dipertemukan dalam serial ini. Ketiga artis tersebut adalah Daniel Padilla (Joaquin), Kathryn Bernardo (Chichay), dan Ian Veneracion (Jaime Manansala).

Bagaimana kelanjutan kisah cinta Joaquin Manansala dan Chichay dalam memperjuangkan cinta mereka ? Saksikan terus serial drama “Kaulah Takdirku” hanya di MNCTV setiap hari, mulai Senin, 6 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.