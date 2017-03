Selena Gomez dan The Weeknd Siap Menikah?

The Weekend dan Selena (Foto: Hollywodlife)

LOS ANGELES – Selena Gomez jadi berbeda sejak berpacaran dengan The Weeknd. Bahkan, orang-orang terdekat mereka sudah menganggap The Weeknd “jodoh” Selena, karena Selena begitu kasmarannya kali ini.

“Dia (Selena) tahu (hubungannya) masih seumur jagung, tapi dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Langsung cocok saja. Teman-temannya mulai bercanda akan membeli gaun pernikahan untuknya,” tutur seorang narasumber HollywoodLife, Minggu 5 Maret 2017.

Ucapan tersebut tentunya tidak tanpa dasar. Rupanya tingkah Selena juga ikut berbeda dibandingkan dengan kekasih-kekasihnya yang terdahulu. Terlebih, Selena sempat digosipkan ingin mempertemukan penyanyi bernama asli Abel Tesfaye itu ke keluarganya di Texas. Meski begitu, belum jelas apakah pertemuan tersebut sudah terjadi.

Keduanya juga sering menghabiskan waktu bersama di berbagai tempat dan sempat sedih ketika harus meninggalkan The Weeknd di Paris dalam rangkaian tur konser Starboy. Tentunya, Selena sudah tidak malu mengumbar kedekatannya dengan The Weeknd.

Selena dan The Weeknd dikabarkan sudah dekat selama setahun lebih, ketika The Weeknd masih bersama Bella Hadid. Banyak pula yang curiga bahwa The Weeknd selingkuh karenanya.