VIDEO: Ini Kronologi Keributan Louis Tomlinson dengan Wartawan

LOS ANGELES – Louis Tomlinson ‘One Direction’ bertengkar dengan dua orang wanita dan seorang paparazzi. Rekaman kejadian tersebut tersebar luas di media social Twitter.

Keributan di bandara internasional Los Angeles (LAX) itu berhasil diabadikan oleh Radar Online dan tersebar di Twitter. Terlihat Louis dan kekasihnya, Eleanor Calder, baru saja akan mengambil barang bawaannya dari bagasi.

Here's a video proving that Louis Tomlinson is innocent with the airport incident #WeSupportLouis pic.twitter.com/vFwf6QsOQR