Nih, Teaser Fan Meeting So Ji Sub di Indonesia

JAKARTA – Sebulan lagi, aktor senior Korea So Ji Sub bakal singgah ke Indonesia dalam rangkaian fan meeting “Twenty: The Moment”. Sebelum menggelar fan meeting di Tanah Air, So Ji Sub lebih dulu merilis video teaser acara jumpa fansnya tersebut.

Mecimapro, promotor di balik fan meeting So Ji Sub mengunggah video teaser aktor Oh My Venus tersebut. Dalam video teaser terlihat persiapan dan keseruan fan meeting So Ji Sub sebelum-sebelumnya.

Ada bagian video yang memperlihatkan So Ji Sub melakukan rehearsal bersama penari latar sebelum fan meeting. Diperlihatkan juga saat Ji Sub melakukan hi-touch dengan penggemar yang datang ke fan meeting.

Fan meeting So Ji Sub sendiri akan digelar pada 7 April 2017 di The Hall Kasablanka. Tiket tersedia dalam empat macam kategori dan dibanderol mulai Rp850 ribu.

Untuk yang belum terlalu familiar dengan So Ji Sub, dia adalah tokoh utama di drama Oh My Venus yang cukup hits di 2015-2016 lalu bersama Shin Min Ah. Dia baru saja menyelesaikan syuting film sejarah dengan Song Joong Ki akhir tahun lalu. Pada 2004 silam, So Ji Sub pernah syuting di Bali untuk drama Something Happened in Bali.