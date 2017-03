Pacar Sudah Panggil 'Papah', Ini Kata Vidi Aldiano

JAKARTA - Jalinan asmara Vidi Aldiano dengan Sheila Dara Aisha selalu menyita perhatian publik. Yang paling terbaru, keduanya kedapatan sudah mempunyai panggilan sayang. Sheila diketahui memanggil Vidi dengan sebutan ‘Papah’.

Hal ini terungkap saat obrolan singkat mereka yang tertangkap kamera dan diunggah di akun Instagram Story masing-masing. Menanggapi panggilan ‘Papah’ dari sang kekasih, Vidi pun akhirnya buka suara.

Pelantun tembang Nuansa Bening itu mengaku panggilan dari sang pacar sekadar guyonan belaka.

"Kagak. Itu bercanda guys. Kenapa semua yang ada di Insta story gue itu jangan take it seriously, itu semua joke," kata Vidi lantas tertawa saat dijumpai di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Ia menambahkan hubungannya dengan Sheila masuk dalam kategori tipe asmara yang santai. Sudah terlanjur nyaman baik Vidi maupun Sheila memang kerap melontarkan guyonan-guyonan si sela-sela percakapan mereka. Seperti panggilan ‘Papah’ yang ditunjukkan untuk Vidi baru-baru ini.

"Karena sama dia hubungannya santai sekali. Kita memang demen becanda orangnya," tandasnya.