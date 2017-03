CELEBRITY HIGHLIGHT: Andika 'The Titans' Ditangkap, Tommy Page Tutup Usia

Andika The Titans (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dua kabar musibah menggemparkan dunia selebrita Tanah Air maupun internasional. Pasalnya, peristiwa-peristiwa itu tiba-tiba terjadi dan menjadi topik paling menggemparkan untuk pekan lalu.

Di tengah kehebongan kedatangan Raja Salman ke Indonesia, dunia selebriti dikejutkan dengan penangkapan Andika 'The Titans'.

Andika ditangkap pihak berwajib pada 21 Februari 2017 lalu karena kedapatan memiliki dua paket narkoba berjenis tembakau gorilla dengan berat enam gram. Andika ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Sukajadi, Bandung bersama tiga orang lainnya.

Keybordis 36 tahun itu rupanya memesan paket gorila pada sindikat narkoba, dan dikirim menggunakan ojek online. Rupanya, Andika baru dua kali memakai narkoba.

Menurut Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, AKBP Febry Maaruf Kurniawan, Andika dikenakan pasal 112 dan 114 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Andika yang juga mantan personel Peterpan itu terancam hukuman lebih dari lima tahun. Menurut keterangan Andika pada polisi, narkoba tersebut digunakan untuk mencari inspirasi dalam membuat lagu.

Sementara itu, musisi Tommy Page ditemukan meninggal dunia pada Jumat, 3 Maret 2017.

Kematian mendadak tersebut tidak hanya menggemparkan fans, namun juga teman-teman terdekatnya, misalnya dari boyband New Kids on the Block (NKOTB) dan bahkan keluarga terdekatnya. Pasalnya, Tommy selalu terlihat gembira di depan mereka.

Tommy Page meninggal dunia di usia 46 tahun. Tommy meninggalkan tiga orang anak, dan pasangannya yang bernama Charlie.

Saat berkarier di dunia musik, Tommy dikenal dengan single-nya yang berjudul "I'll Be Your Everything" yang hits di 1990. Single tersebut juga berhasil menjadi puncak di Billboard.

Sementara itu, Tommy dikenal sebagai seorang yang sangat menyukai Asia. Di antaranya, Tommy pernah mengajak Citra Scholastika untuk berduet dan membuat sebuah album, namun keinginan itu kini tinggal kenangan.

Tommy Page memulai kariernya sebagai musisi untuk Sire Record. Tommy mengaku, dia pernah bekerja sebagai pengecek mantel di sebuah klub malam di New York, sebelum mengirimkan demo suaranya pada Seymor Stein. Selain menjadi musisi, Tommy juga dikenal sebagai publisher untuk Billboard.

Dirinya juga dikenal telah meroketkan banyak bintang lain seperti Michael Buble, Alanis Morissette, Josh Groban, dan Green Day.