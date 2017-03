Yeay ... Dapat Izin Suami, Acha Septriasa Main Film Lagi

JAKARTA - Acha Septriasa memutuskan kembali menampaki dunia akting, setelah sebelumnya sempat vakum usai menikah dan ikut suami ke Australia. Pemain film Heart ini tampaknya tak bisa jauh dari dunia seni peran sehingga meminta izin sang suami, Vicky Kharisma, untuk kembali menekuninya. Gayung pun bersambut, sang suami memberikan restu.

Dilansir dari beberapa sumber, Acha Septriasa akan memulai syuting perdananya pada 15 Maret 2017. Filmnya berjudul 'Cinta Dua Kodi'. Ini akan menjadi filmnya perdana Acha ketika ia berstatus sebagai istri dari Vicky Kharisma.

Yaay!!! Thanks Jeung udh dtg presscon , doain ya https://t.co/vg0U9yp8iV — Acha Septriasa (@septriasa_acha) March 4, 2017

Film 'Cinta Dua Kodi' ini diangkat dari sebuah novel dan berdasarkan kisah nyata. Novel ini pun ditulis oleh Asma Nadia. Kisah dari novel ini menceritakan tentang seorang pengusaha muslimah. Dikabarkan Acha tertarik akan cerita dari novel yang diangkat ke layar lebar tersebut.

Selain itu, berdasarkan cuitannya di twitter pada 04 Maret 2017. Acha mengucapkan terima kasih pada netizen yang sudah datang pada konferensi pers film barunya tersebut. Wanita 27 tahun ini pun, mendapat tanggapan positif dari salah seorang netizen. "Yaay!!! Thanks Jeung udh dtg presscon , doain ya," tulis Acha dalam twitternya.

Salah seorang netizen langsung mengomentari kembalinya Acha dalam dunia akting. Setelah sebelumnya Acha memutuskan untuk berhenti dahulu di dunia akting, namun kecintaannya akan akting dan membawanya kembali ke layar lebar.

"Kabar baik hari ini: @septriasa_acha main film lagi! Syuting mulai 15 Maret😍 ," tulis Wayan Diananto menanggapi cuitan Acha Septriasa.