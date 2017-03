Adele Keceplosan Sudah Menikah dengan Simon Konecki?

SYDNEY – Adele keceplosan mengungkap statusnya kepada publik. Secara tak sengaja, pelantun Someone Like You itu membeberkan jika diam-diam telah menikah dengan kekasihnya, Simon Konecki.

Pengakuan tak sengaja Adele itu terjadi saat dia menggelar konsernya di Brisbane, Australia. Saat menyapa pengunjung konser, penyanyi Inggris ini mengatakan jika saat ini dia telah menikah.

“Seburuk apapun perpisahan dan sepahit dan seburuk dan seberantakan apapun itu nantinya, perasaan ketika pertama kali kau jatuh cinta pada seseorang adalah perasaan terbaik di dunia. Aku ketagihan pada perasaan itu,” kata Adele memulai seperti dilansir LA Times, Senin (6/3/2017).

Ia melanjutkan, “Tentu saja aku tak bisa terus merasakan perasaan itu karena sekarang aku sudah menikah. Aku menemukan pasangan hidupku.”

Kalimat Adele yang jelas-jelas mengatakan jika dia sudah menikah itu meyakinkan publik jika statusnya dan Simon saat ini memang adalah suami-istri. Apalagi pada Grammy 2017 lalu, ibu satu anak tersebut menyebut Simon sebagai suami, bukan pacar atau tunangan seperti tahun-tahun sebelumnya.