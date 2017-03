FOTO: Cie Kiswinar Titip Rindu Buat Ayah Lewat Tulisan yang Mengharukan

Selamat ulangtahun untuk Papa, yang pada tanggal 5 Maret 2017 ini sudah berusia 61 tahun. Terimakasih atas 7 tahun kebersamaannya yang penuh kasih sayang dan pembelajarannya. Sampai hari ini, nilai-nilai itu tetap aku pegang dengan teguh. Ya teguh, sesuai dengan nama yang Papa berikan untukku. . . . I pray and wish that God would shower His love and forgiveness to you. . . . Happy birthday, Pa. I miss the old you. Dari anakmu, Ario Kiswinar Teguh. #RinduAyah

A post shared by Ario Kiswinar Teguh (@kiswinar) on Mar 4, 2017 at 9:22pm PST