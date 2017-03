Keluarga Akhirnya Buka Suara Pasca-Meninggalnya Tommy Page

LOS ANGELES – Kabar meninggalnya Tommy Page pada Jumat 3 Maret 2017 masih mengejutkan dunia. Setelah bungkam sejak kabar kepergian Tommy menyeruak, keluarga akhirnya buka suara soal kematian pelantun I’ll be Your Everything itu.

Dikutip dari Billboard, Senin (6/3/2017), keluarga meminta awak media dan publik menghormati privasi mereka di masa sulit ini. Selain mengungkap rasa kehilangan yang mereka rasakan, keluarga tak sedikit pun membahas tentang penyebab kematian Tommy.

“Ini adalah kesedihan luar biasa dimana kami berkabung atas kepergian Tommy Page tercinta yang meninggal akhir pekan ini. Tommy adalah ayah, suami, sauadra, dan anak yang berbakti,” imbuh keluarga.

Mereka melanjutkan, “Dia dicintai oleh semua orang yang dikenalnya dan akan sangat dirindukan. Tolong hormati privasi kami di masa-masa sulit ini.”

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Tommy ditemukan tak bernyawa pada Jumat pekan lalu di usia 46 tahun. Hingga kini belum diketahui apa penyebab kematian Tommy. Namun sejumlah teman mengatakan jika Tommy meninggal karena bunuh diri.