Mengungkap Perjalanan Bolak-Balik Tommy Page ke Indonesia

JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu tempat destinasi para artis di dunia. Banyak artis-artis mancanegara melakukan konser di Indonesia, salah satu Tommy Page.



Pelantun lagu I'm Always Dreaming Of You itu ternyata sering bolak-balik ke Indonesia. Hal ini tak menutup kemungkinan ketertarikanya akan Indonesia. Tommy Page yang diketahui sering melakukan konser tunggal di Indonesia ini mengaku ketertarikkannya akan kota Solo dan juga ia memiliki banyak fans di Indonesia.



Faktanya Tommy Page pernah melakukan konser di Gedung Upperroom, Gedung Annex Wisma Nusantara Jakarta pada 15 November 2013 dan Grand City Ballroom Surabaya pada 17 November 2013. Tidak hanya itu, dilansir dari beberapa sumber pada tahun 2015, Tommy Page melakukan dua konser di Jakarta.

Konser pertama berlangsung di Kuningan City Ballroom, 29 Mei 2015 dan yang kedua diadakan di The Hall, Senayan City 30 Mei 2015. Namun kerinduannya akan Indonesia membuat Tommy Page datang kembali di Indonesia pada tahun 2016. Konser tersebut diadakan di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Jawa Tengah pada 3 juni 2016 lalu.



Kini suara emas dari Tommy Page hanya bisa kita dengar melalui rekaman vidioklip maupun lagunya. Karyanya akan selalu dikenang oleh para khalayak. Lagu-lagunya pun menjadi suatu tanda bahwa ia menjadi salah satu fenomena musik yang ada di dunia.