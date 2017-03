Sebelum Meninggal, Tommy Page Sempat Ajak Citra Scholastika Kolaborasi

JAKARTA - Penyanyi Citra Scholastika memiliki banyak kenangan bersama mendiang Tommy Page. Dijelaskan dara 23 tahun itu, Tommy bahkan sempat mengajak dirinya untuk berkolaborasi.

Bukan lagi kolaborasi di atas panggung, pelantun I'll Be Your Everything itu berencana membuat album ataupun single lagu bersama Citra. Hal yang cukup wajar mengingat pada 2015 silam, keduanya sempat tampil sepanggung di acara ulang tahun Hary Tanoesoedibjo.

"Kita ketemu terakhir di tahun 2015 untuk ultah Pak Hary Tanoe kita nyanyi bareng. Dan di situ, terakhir ketemu. Tommy sempet ngajak bikin album bareng atau single bareng. Atau dia mau produseri album aku," bongkar Citra kepada Okezone, Minggu 5 Maret 2017.

Sayangnya, karena jadwal manggung Tommy yang cukup padat juga tur konser keliling negara, pada akhirnya keinginan itu tak dapat terwujud. "Tapi karena kesibukan Tommy yang sempat tur di berbagai negara. Itu jadi susah ketemu jadi cuma email-emailan," imbuhnya.

Terkait tewasnya Tommy, Citra mengaku sangat terkejut. Ia tak habis pikir pria sebaik Tommy bisa meninggal dengan tragis. Bagaimana tidak, berdasarkan informasi yang dihimpun Tommy diduga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri pada 3 Maret 2017.

"Jadi yah tiba-tiba ketemu dalam seperti ini kaget. Kok bisa yah orang baik meninggalnya seperti ini. Dia selalu mengajarkan sesuatu dengan baik. Aneh aja dia bunuh diri. Aku sedih banget," tutupnya.