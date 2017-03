Daniel Mananta Kenang Obrolan dengan Mendiang Tommy Page

JAKARTA - Kematian penyanyi Tommy Page menyisahkan duka mendalam bagi rekan kalangan musisi di seluruh dunia khususnya Indonesia. Pasalnya, Tommy sempat beberapa kali menyambangi Tanah Air untuk menggelar konser. Sambutan hangat yang diterima mendiang Tommy, membuat dirinya menyebut Indonesia merupakan rumah kedua.

Oleh karena itu, Daniel Mananta sangat menyayangkan kematian Tommy. Bagaimana tidak, pria berusia 46 tahun itu memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

"Disayangkan banget yah itu dia masih umur 46 tahun gitu apalagi karena bunuh diri dengan gantung diri kan," katanya kepada Okezone saat dijumpai di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu 5 Maret 2017.

Daniel juga mengenang pertemuannya dengan pelantun tembang I'll Be Your Everything setahun silam. Ia rupanya sempat berbincang sejenak dengan Tommy.

Melihat gaya berbicara dan aura yang dipancarkan Tommy pada saat itu membuat dirinya tak menyangka bahwa sang bintang memutuskan untuk bunuh diri.

"Gua sempet ngobrol basa-basi sama dia. Dia sempet dateng ke sini tahun lalu dan gue juga sempet NgeMC-in," ungkap Daniel.

Ia pun menambahkan, "Gua engga ngeliat dia sedih atau dia gimana gitu. Tapi di dalam hatinya mungkin dia lagi kenapa gitu kita kan engga tau."

Tommy sendiri ditemukan tewas pada Jumat, 3 Maret 2017. Berdasarkan informasi, Tommy meninggal dunia akibat gantung diri.