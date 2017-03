Diam-Diam Citra Scholastiska Sering Komunikasi dengan Mendiang Tommy Page

JAKARTA - Kabar meninggalnya musisi Tommy Page membuat geger industri musik. Pasalnya, wafatnya pelantun tembang I'll Be Your Everything itu diduga bunuh diri, lebih tepatnya gantung diri pada 3 Maret 2017.

Bagi Citra Scholastika, kematian sang bintang sangatlah tak wajar. Ia tak menyangka mendiang Tommy dengan segala sifat dan sikap baik hatinya mengakhiri hidupnya secara mengenaskan.

"Emang ngagetin banget karena aku hari bangun, karena keluarga aku kaget Tommy Page meninggal diduga bunuh diri. Ini kayak mimpi," ujar Citra kepada Okezone, Minggu 5 Maret 2017.

Ia pun menambahkan, "Karena Tommy sangat punya hati yang baik, humble, dan sederhana. Tidak pernah menyulitkan kru dan tim. Itu out of the box dari sikap Tommy kalau sampai memutuskan bunuh diri."

Pada 2015, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu pernah satu panggung bersama Tommy untuk perayaan ulang tahun Hary Tanoesoedibjo. Ia bahkan menjalin hubungan baik dengan Tommy.

"Kita ketemu terakhir di tahun 2015 untuk ultah pak Hary kita nyanyi bareng. Dan di situ, terakhir ketemu. Kita sering berhubungan lewat email," tambahnya.

"Jadi yah tiba-tiba ketemu dalam seperti ini kaget. Kok bisa yah orang baik meninggalnya seperti ini. Padahal dia selalu mengajarkan sesuatu dengan baik. Aneh saja dia bunuh diri," tandasnya.