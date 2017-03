Travis Knight Garap Spin-off Bumblebee

LOS ANGELES - Kesuksesan Transformers tak bisa dipungkiri. Karena kesuksesan ini lah membuat Paramount Pictures membuat spin-off dari salah satu karakter yang ada di dalam film Transformers.

Bumblebee adalah salah satu karakter Transformers yang sangat menonjol. Bumblebee menjadi spesial karena tokoh dan proyek pertama dari spin-off Transformers.

Dilansir dari Variety, Travis Knight akan mencoba tangan dinginnya mengarahkan spin-off Bumblebee. Ini akan menjadi debutnya menangani film live-action. Pasalnya, Travis Knight merupakan seorang animator. Travis juga adalah seorang pemimpin dalam Laika Entertainment.

Masih belum diketahui, rencana penggarapan film tersebut seperti apa. Fokus pada karakter Bumblebee akan menjadi pusat perhatian Travis Knight.

Travis juga merupakan putra dari CEO Nike Phil Knight. Dirinya malang melintang di dunia animasi. Beberapa judul animasi pernah ia garap seperti, Kubo and the Two Strings, The Boxtrolls (2014), dan ParaNorman (2012).