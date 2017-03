Ada Karakter Gay, Beauty and The Beast Dicekal di Beberapa Negara

Film Beauty and The Beast (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Kehadiran karakter gay pertama di Beauty and the Beast mulai menunjukkan dampak negatif. Belum juga tayang, film Disney ini sudah dicekal dan tak boleh tayang di sejumlah negara.

Negara bagian Alabama menjadi salah satu negara yang memutuskan akan mencekal Beauty and the Beast. Bioskop Henagar Drive-In membatalkan rencana mereka untuk memutar Beauty and the Beast setelah mendengar kabar tentang adanya karakter gay.

“Jika aku tak bisa menonton film dengan Tuhan atau Yesus duduk bersamaku, maka kami tak ada keperluan memutarnya. Aku tahu akan ada yang tak setuju dengan keputusan ini. Tak apa. Kami Kristiani. Kami tak akan berkompromi soal ajaran Injil,” kata CEO bioskop Henagar Drive-In seperti dilansir USA Today.

Pencekalan juga kemungkinan datang dari Rusia. Menteri Kebudayaan Rusia, Vladimir Medinsky mengatakan akan melakukan uji sensor terlebih dahulu kepada Beauty and the Beast. Jika film ini dinilai akan melanggar hukum tentang propaganda gay di Rusia, maka Beauty and the Beast akan dicekal.

“Begitu kami mendapat copy film ini dengan surat-surat pendistribusian yang relevan, kami akan memutuskannya berdasar hukum,” ujar Medinsky.

Minggu lalu, sutradara Beauty and the Beast Bill Condon telah mengungkap jika akan ada karakter gay pertama di film Disney lewat karakter LeFou. Beauty and the Beast sendiri akan diputar di bioskop per 17 Maret 2017 mendatang.