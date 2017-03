Logan Tak Terkejar di Puncak Box Office Amerika

LOS ANGELES – Film terakhir Wolverine, Logan tak hanya mendapat pujian dari kritikus film, tapi juga berjaya di box office Amerika. Film Wolverine terakhir Hugh Jackman itu sukses menjadi pemuncak box office pekan lalu.

Logan memuncaki box office edisi 3-5 Maret dengan pendapatan tiga kali lebih besar dari Get Out yang berada di posisi runner up. Logan mengumpulkan USD85,3 juta di minggu pertama perilisannya.

Pendapatan Logan itu tak terkejar oleh film-film lain di box office minggu ini. Get Out yang minggu lalu menjadi pemuncak, harus rela turun ke peringkat dua pekan ini dengan pendapatan hanya USD26,1 juta.

Selain Logan, film baru lain yang berhasil masuk ke 10 besar adalah The Shack dan Before I Fall. The Shack memulai pekan pertamanya di box office di peringkat tiga, sementara Before I Fall di peringkat lima.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika edisi 3-5 Maret dilansir Box Office Mojo:

1. Logan - USD85,3 juta

2. Get Out - USD26,1 juta

3. The Shack – USD16,1 juta

4. The Lego Batman Movie – USD11,65 juta

5. Before I Fall – USD4,9 juta

6. John Wick: Chapter Two – USD4,7 juta

7. Hidden Figures – USD3,8 juta

8. The Great Wall – USD3,5 juta

9. Fifty Shades Darker – USD3,5 juta

10. La La Land – USD2,9 juta