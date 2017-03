Katy Perry Tampil Perdana, Bruno Mars Memukau di iHeartRadio 2017

LOS ANGELES – Acara iHeartRadio tak pernah gagal mempersembahkan aksi panggung apik penyanyi-penyanyi papan atas. Tahun ini, mereka memanjakan pecinta musik dunia lewat iHeartRadio Music Awards yang dimeriahkan musisi-musisi bertalenta.

1. Katy Perry

Ini menjadi penampilan perdana Katy di atas panggung setelah putus dari Orlando Bloom. Berbeda dari penampilannya saat di BRIT Awards akhir bulan lalu, Katy mengajak anak-anak untuk mendukung penampilannya membawakan lagu Chained to the Rhythm.

2. Bruno Mars

Bruno Mars membuktikan dirinya sebagai musisi bertalenta lewat aksi panggungnya di iHeartRadio Music Awards 2017. Setelah mengajak penonton dan undangan bergoyang lewat Treasure, Bruno langsung membawakan That’s What I Like yang sedikit kalem.

3. Ed Sheeran

Lagi-lagi Ed Sheeran menunjukkan dirinya sebagai seorang one man show. Sama seperti ketika tampil di Grammy Awards 2017, penyanyi asal Inggris ini memainkan gitar, keyboard dan peralatan musiknya yang lain seorang diri sambil menyanyikan Shape of You dan Castle on the Hill.