LOS ANGELES – iHeartRadio kembali memberikan penghargaan kepada insan musik dunia lewat iHeartRadio Music Awards. Diadakan setiap tahun sejak 2014, kali ini penyelenggaraan dihelat pada Minggu 5 Maret di The Forum, Morningside Park, California dengan Ryan Seacrest sebagai host.

Bruno Mars mendapat kehormatan dengan menerima penghargaan Innovator Award. Penghargaan itu membuktikan Bruno sebagai salah satu musisi paling bertalenta dan dinamis di era sekarang.

Sebelum menerima trofi kemenangannya, Bruno lebih dulu menyapa penonton iHeartRadio Music Awards lewat penampilan apiknya. Ia tampil membawakan lagu klasik Treasure yang langsung disambung dengan That’s What I Like.

Berikut daftar lengkap pemenang iHeartRadio Music Awards 2017:

Song of the Year: Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

Best New Artist: The Chainsmokers

Alternative Rock Song of the Year: Heathens - Twenty One Pilots

Rock Song of the Year: Bang Bang - Green Day

Rock Artist of the Year: Disturbed

Country Artist of the Year: Thomas Rhett

Dance Song of the Year: Closer - The Chainsmokers featuring Halsey

R&B Song of the Year: Work - Rihanna featuring Drake

R&B Artist of the Year: Rihanna

Best New Rock/Alternative Rock Artist: The Strumbellas

Best New Country Artist: Kelsea Ballerini

Best New Hip-Hop Artist: Chance The Rapper

Best New Latin Artist: CNCO

Best New R&B Artist: Bryson Tiller

Best New Pop Artist: The Chainsmokers

Best Tour: Coldplay