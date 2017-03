Delapan Kenangan Tommy Page

JAKARTA - Tak ada hujan tak ada angin, Tommy Page dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, 3 Maret silam.

Semasa hidupnya, Tommy adalah sosok penyanyi pria yang sangat digilai para remaja, khususnya wanita. Terlahir dengan nama lengkap Thomas Alden Page di New Jersey pada 1970, dia mulai bermain piano pada usia 8 tahun.

Seperti dilansir Sindonews, Tommy meninggalkan delapan hal yang wajib dikenang, apa sajakah itu?

1. Idola Remaja

Di masa jayanya, Tommy—yang disebut berwajah mirip Elvis Presley—selalu membuat para gadis histeris dengan gaya rambut khas dan pandangan matanya yang begitu tajam. Banyak gadis remaja yang mengidolakan penyanyi ini. Di era tersebut, tak jarang foto atau posternya nampang di kamar para gadis remaja.

Usia Tommy baru 18 tahun ketika lagunya, A Shoulder to Cry On, membuatnya menjadi seorang bintang di Asia. Lagu itu berasal dari debut albumnya yang juga berjudul Tommy Page.

Dua tahun kemudian, lagu I’ll Be Your Everything dari album keduanya, Paintings In My Mind, menduduki tangga No 1 Billboard Hot 100. Lagu ini istimewa karena dia tulis bersama dua personel New Kids on the Block, yaitu Jordan Knight dan Danny Wood. Donny Walhberg menjadi salah satu produser lagu ini.

2. Koneksi Asia

Di Amerika Serikat (AS), Tommy dikenal sebagai one hit wonder berkat hit-nya di Billboard. Tapi, itu tak berlaku di Asia. Sejumlah lagunya justru sangat sukses di kawasan ini.

Kesempatan ini pun tak dia sia-siakan. Dia mengerjakan pasar Asia dengan berbagai macam konser di kawasan ini pada 1990an dan melakukan duet dengan para penyanyi di kawasan tersebut.

Pada 1992, Tommy berduet dengan penyanyi asal Hong Kong, Sally Yeh, lewat lagu I’m Always Dreaming of You. Dia kemudian merekam lagu The Best Part yang merupakan kolaborasinya dengan penyanyi asal Malaysia, Amy Mastura.

3. Gaya rambut yang khas

Jika Anda adalah penggemar Tommy pada era akhir 80an hingga awal 90an, maka Anda pun pasti sangat mengenal gaya rambut pelantun Time ini. Tommy selalu dikenal dengan gaya rambut belah tengah yang sangat fenomenal kala itu.

Saat itu, gaya rambut belah tengah dan sedikit menggantung di kening sangatlah hit dan menjadi tren gaya rambut pria pada 90an. Jadi tidak heran jika banyak wanita terpikat dengan ketampanan Tommy, apalagi ditambah dengan lagu-lagunya yang romantis.

Selain gaya rambut belah tengah, Tommy juga terkadang muncul dengan gaya rambut belah pinggir tapi tetap memberikan sentuhan lembut dan sedikit menggantung. Kadang, dia juga mengenakan topi sebagai aksesori rambutnya.

Di saat usianya terus bertambah, ketampanan Tommy juga tidak berubah. Dia masih terlihat mengagumkan dengan rambut berminyak khas pria dewasa.