Ne-Yo Bikin Panggung Java Jazz Festival 2017 Bergoyang

JAKARTA - Panggung Java Jazz Festival 2017 hari terakhir pada Minggu 5 Maret 2017 menjadi penantian para penonton untuk menyaksikan penyanyi asal Amerika, Ne-Yo. Berjaket hitam mengkilat, penyanyi R&B ini mendapat sambutan meriah dari penonton yang memadati BNI Stage Hall.

Ia memanaskan panggung dengan lagu Let's Go dan She Knows. Tampak kepanasan, ia melepas jaket dengan hanya mengenakan setelan kemeja dan kaos, serta mengelap keringat dengan sapu tangan.

Ne-Yo menyapa penonton dengan perkenalan diri dan lanjut membawakan single hitanya yaitu Miss Independent dan Because of You. Tak sampai disitu, tariannya semakin kreatif saat meminta izin penonton untuk menarikan gerakan Moonlight khas Michael Jackson.

"Let me do dance like Michael Jackson," ujar pemilik nama asli Shaffer Chimere Smith.

Panggung semakin panas. Dua orang dancer masuk mengirinya saat membawakan lagu Nobody dan Body on You.

"Panas ya di sini," keluhnya yang kemudian disambut teriakan penonton yang ingin mendapatkan dan memintanya melepas baju miliknya. Kemudian ia kembali menggoyang area lewat lagu Champagne Life.

Momen paling meriah terjadi saat Ne-Yo membawakan hits yang kerap diteriakkan penonton yaitu So Sick.



"Kalau kalian tahu nyanyi bareng ya," ujarnya.

Pada bagian reff, ia membuat mic menganggur dan membiarkan penonton yang bernyanyi. Mendengar suara dari penonton, ia memberikan acungan jempol dan meminta mereka menyalakan flashlight, kemudian melempar kemeja ke hadapan penonton bagian depan.

Kedekatan Ne-Yo dan penonton semakin intim. Saat membawakan lagu Congratulation, ia menghampiri lambaian tangan penggemar yang meminta salaman dengannya.

Keseruan momen sing a long di panggung Ne-Yo kembali terjadi pada lagu You Should Let Me Love You. Ia juga kembali melempar pujian mendengar nyanyian penonton yang menggema.

"Semua pasti tahu lagunya kan? Aku mau dengar suara kalian," ujarnya sambil membiarkan penonton menyanyikan bagian reff.

"Nice. Do it one more time," tambahnya.

Ne-Yo membawakan total 20 lagu di panggung Java Jazz Festival 2017. Diantaranya yaitu Let's Go, She Knows, Miss Independent, Nobody, Body on You, Champagne Life, So Sick, Congratulation, You Should Let Me Love You, One in Million, Do You, Sexy Love, Mad, Beautiful Monster, Closer, Play Hard, Give Me Everything, Let Me Love You, dan Time of Our Lives.

"Did you have good time? I wanna say thanks to Java Jazz," tutupnya.

Ne-Yo meninggalkan panggung dengan ramah dan elegan. Usai berbagi sapu tangan ke barisan penonton, ia pamit dengan menunjukkan tanda peace dan turun ke belakang panggung.