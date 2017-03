Belajar dari Ambon, Glenn Fredly Bawa Pesan Perdamaian untuk Jakarta di JJF 2017

JAKARTA - Panggung solo untuk Glenn Fredly di Java Jazz Festival 2017 pada Minggu 5 Maret 2017 tak hanya berisi lagu-lagu romantis. Pelantun Januari tersebut membawa pesan perdamaian dari atas panggung dengan memberi contoh kota asalnya, Ambon.

"Sbelum saya menyanyikan lagu ini. Mereka smua berdansa. Jadi kota yg tadinya rata karena perang antar agama. Kota itu jadi city of music. Kota itu namanya Ambon. Tiap bulan ada acara semua komunitas mau Islam atau kristen. Disana semua Islam atau Kristen bersatu," kisah Glenn.

Mengingat berbagai kisruh antar kelompok umat beragama yang tengah ramai di Jakarta, Glenn meminta agar Ibu Kota mengambil pelajaram dari kota asalnya.

"Jakarta, let me tell you kalian harus belajar dari Timur Indonesia," pungkasnya dua kali berteriak dan membawakan lagu Rame-Rame Ke Timur.

Tak sampai di situ, ia mengganti baju dengan kaos kuning dan mengambil gitar. Lewat petikannya, ia membawakan lagu medley berjudul Timur dan Rasa Sayange.