Rossa Sedih Tommy Page Tutup Usia

JAKARTA - Kesedihan mendalam dirasakan oleh musisi Rossa atas kematian Tommy Page. Pelantun tembang Ayat-Ayat Cinta itu mengaku sangat sedih penyanyi idola-nya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) tewas secara mengenaskan.

"Sangat sedih bangetlah pasti karena itu jagoan aku pas remaja," ungkap Rossa kepada Okezone di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (5/3/2017).

Sebagai seorang fan, Rossa juga menyukai berbagai lagu milik Tommy. Lagu yang paling Rossa sukai dari mendiang Tommy antara lain I'll Be Your Everything. Semasa SMP, Teh Ocha (sapaan akrabnya) rutin mendengarkan lagu tersebut bersama teman-teman.

"I'll be Your Everything suka banget. Tommy Page sendiri itu pun idola aku dari jaman SMP," imbuhnya.

Ia juga kecewa lantaran Tommy memutuskan mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Seperti yang diketahui, sang bintang itu ditemukan tewas dengan gantung diri pada, Jumat 3 Maret 2017.

"Yang pasti sedih sih karena kan artis papan atas juga dia," tambah Rossa.

Sementara itu, Tommy meninggal dunia diusia 46 tahun. Ia meninggalkan tiga orang anak dan satu orang istri bernama Charlie.