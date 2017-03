Hati Debbie Gibson Hancur Ditinggal Pergi Tommy Page

LOS ANGELES - Musisi Debbie Gibson mengaku hatinya hancur pasca mendengar kabar kematian Tommy Page. Hal tersebut disampaikan wanita 46 tahun melalui laman Twitter pribadinya.

"Hatiku hancur seiring dengan kepergian salah satu temanku, Tommy Page. Duka serta doa mendalam kusampaikan pada seluruh keluarga, rekan, serta kerabat Tommy," tulis Gibson, sembari mem-posting foto lama dirinya dan Page.

Dalam foto yang diabadikan pada 2009 tersebut, Gibson dan Page tampak sama-sama menampilkan senyum terbaik mereka. Mengenakkan setelan kemeja berwarna coklat, Page terlihat merangkul Gibson yang kala itu dibalut jaket berwarna hitam.

Mengenai kedekatannya dengan Tommy Page, Debbie Gibson adalah salah satu musisi yang cukup akrab dengan para personel boyband New Kids On the Block. Sama halnya dengan pria kelahiran New Jersey, Amerika Serikat, Gibson juga pernah berkolaborasi dengan salah satu personel grup tersebut, Jordan Knight kala membawakan single Say Goodbye di tahun 2006.

Thomas Aiden Page, atau yang dikenal dengan nama Tommy Page, meninggal dunia pada 3 Maret 2017 lalu. Di usia yang ke-46 tahun, pemilik single I'll Be Your Everything itu ditemukan tak bernyawa di apartemen tempatnya tinggal dengan dugaan telah melakukan aksi bunuh diri.