Donnie Wahlberg Kenang Momen Spesial bersama Tommy Page

JAKARTA - Personel New Kids On the Block, Donnie Wahlberg mengenang salah satu momen spesialnya bersama mendiang Tommy Page. Melalui laman Twitter pribadinya, pria 47 tahun memposting foto lama kala para personel New Kids On the Block, termasuk Page tengah melakukan rekaman untuk single hits mereka, I'll Be Your Everything.

Dalam foto tersebut, tampak sosok Page muda yang tengah fokus mengikuti kegiatan rekaman, diapit oleh kedua rekannya, Donnie Wahlberg dan Jordan Knight. Berdasar keterangan yang dituliskan Wahlberg, momen itu diabadikan di tahun 1989, atau tepat satu tahun sebelum single tersebut populer di kalangan pecinta musik.

Menanggapi postingan Wahlberg, netizen langsung ramai memberikan komentar. Tak hanya menyampaikan duka mendalam, beberapa dari mereka tampak melontarkan pujian terhadap kualitas single I'll Be Your Everything.

"Ini lagu yang bagus. Aku masih sering mendengarkannya sampai saat ini," kata salah seorang netizen.

Diketahui, Thomas Alden Page atau yang dikenal dengan nama Tommy Page, dinyatakan meninggal dunia pada 3 Maret 2017 lalu. Menurut kabar, pria 46 tahun mengakhiri hidupnya lewat aksi bunuh diri.