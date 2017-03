Meisya Siregar: Rest in Handsome, Tommy Page

JAKARTA - Aktris Meisya Siregar tidak dapat menutupi rasa duka pasca mendengar kabar kematian musisi Tommy Page.

Melalui laman Twitter pribadinya, wanita 37 tahun menuliskan kata-kata perpisahan bagi pria yang meraih kejayaan di era 90-an itu.

"Rest in Handsome, Tom! Idolaku pergi terlalu cepat," cuit Meisya, yang dalam versi asli menggunakan Bahasa Inggris.

Tak hanya bercuit di Twitter, Meisya Siregar juga mengiringi kepergian Tommy Page dengan salah satu single andalannya, I'll Be Your Everything. Terlihat dalam laman Path miliknya, istri Bebi Romeo itu tengah mendengarkan lagu milik pria kelahiran New Jersey tersebut.

Tommy Page tutup usia pada 3 Maret 2017. Kendati belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya, pria yang pernah berkolaborasi dengan boyband New Kids On the Block itu dikabarkan mengakhiri hidupnya lewat aksi bunuh diri.