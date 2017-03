Kenangan Tommy Page di Kota Solo

SOLO – Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan. Musisi Tommy Page tutup usia pada Jumat 3 Maret 2017. Dia dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan cara tak lazim, yaitu gantung diri. Banyak karya dan kenangan yang telah diukir musisi asal Amerika Serikat tersebut. Salah satunya konser di Kota Solo, Jawa Tengah pada 3 Juni 2016 lalu.

Dilansir dari beberapa sumber, konser di Surakarta tersebut bertajuk 'First Time Concert in Solo Baru, Up Close & Personal With Tommy Page'. Tommy Page memutuskan memilih Kota Solo sebagai tempat konsernya lantaran ia memiliki banyak penggemar di sana. Tommy Page juga memiliki keinginan pribadi untuk menyambangi kota Solo.

Dalam konser tersebut Tommy Page melibatkan diva terkenal Titi DJ. Tommy Page dan Titi DJ saat itu membawakan lagu I'm Always Dreaming Of You. Dapat dilihat di Youtube, Tommy Page dan Titi DJ berhasil membius para penonton yang hadir dalam konser tersebut.

Itulah kenangan terakhir Kota Solo bersama Tommy Page yang menghembuskan napas terakhir pada pada Jumat 3 Maret 2017. Pelantun A Shoulder To Cry On ini meninggal pada usia 46 tahun. Hanya karya dan lagunya yang tersisa yang dapat kita kenang. Selamat jalan Tommy Page.