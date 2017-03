Tommy Page Meninggal, Personel New Kids On the Block Berduka

LOS ANGELES- Kabar meninggalnya Tommy Page membawa duka mendalam di dunia musik. Di antara para musisi yang berduka dengan kepergian Tommy Page adalah personel New Kids on the Block.

Melalui media sosial, Johnattan Knight dan Donnie Walberg menulis ungkapan duka cita untuk Tommy Page.

"Dalam kegelapan ini, aku berdoa kau akan menemukan cahaya. Jiwamu akan selalu bersinar di hatiku selamanya. #RIPTommyPage," tulis Knight.

In your darkness I pray you now find light! Your bright soul will continue to shine in my heart forever. #RIPTommyPage — Jonathan Knight-Rodr (@JonathanRKnight) March 4, 2017

"RIPTommyPage," tulis Walberg.

Tommy Page meninggal dalam usia 46 tahun, diduga karena bunuh diri. Jasad Tommy ditemukan pada Jumat, 3 Maret 2017.

Selama berkarier di industri musik, Tommy sudah menghasilkan sembilan album. Salah satu single-nya yang berjudul I'll be your everything berhasil memuncaki chart Billboard.