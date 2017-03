Musisi Tommy Page Meninggal Dunia

LOS ANGELES- Musisi Tommy Page ditemukan meninggal dunia pada Jumat, 3 Maret 2017. Tommy Page meninggal dalam usia 46 tahun.

Belum ada keterangan resmi soal penyebab kematian Tommy Page. Dikutip Billboard, Minggu (5/3/2017), rekan-rekannya menduga jika Tommy Page meninggal karena bunuh diri.

Tommy Page memulai kariernya sebagai musisi untuk Sire Record. Tommy mengaku, dia pernah bekerja sebagai pengecek mantel di sebuah klub malam di New York, sebelum mengirimkan demo suaranya pada Seymor Stein.

Saat berkarier di dunia musik, Tommy dikenal dengan single-nya yang berjudul "I'll Be Your Everything" yang hits di 1990. Single tersebut juga berhasil menjadi puncak di Billboard.

Lagu tersebut ditulis bersama Jordan Knight and Danny Wood dari New Kids on the Block (NKOTB). Bersama Donnie Wahlberg, Jordan Knight juga ikut memproduksi lagu tersebut.

"Aku selalu bermimpi punya album yang menjadi nomor satu, sejak terjun di dunia musik. Aku ingin memuncaki chart di Billboard," ujar Tommy saat diwawancara pada 2011.

Demi mengejar kariernya sebagai eksekutif musik, Tommy Page pun kembali meneruskan sekolah. Tommy Page masuk sekolah bisnis di New York Stern School of Business.

Sepanjang kariernya, Tommy Page sudah memproduksi sembilan album, dan menjalani berbagai tur di dunia.

Tommy Page kemudian bergabung dengan Warner Bros/Reprised Records, di mana posisinya adalah eksekutif A&R, dan wakil presiden untuk mempromosikan top 40. Selama itu pula, dia membantu membentuk karier dari beberapa artis sukses, termasuk diantaraya Michael Buble, Alanis Morissette, Josh Groban, David Foster dan Green Day.

Di 2011, Tommy Page meninggalkan Warner Bros/Reprised Record untuk bekerja dengan Billboard sebagai assosiate publisher. Di tahun itu juga, Tommy juga dipromosikan menjadi publisher.

Sementara di 2013, Tommy Page pindah ke Billboard dan menjadi VP artist. Sedangkan di 2015, Page bergabung menjadi columus media sebagai VP Partnership. Meski begitu, Tommy tetap melanjutkan rekaman, dan tur khususnya di Asia.