TOP MOVIE: Beauty and the Beast Ungkap Satu Karakter yang Memiliki Seksual Menyimpang

Poster Beauty and the Beast (Foto: Aceshowbiz)

LOS ANGELES - Beauty and the Beast benar-benar menjadi salah satu film wajib tonton. Tak hanya karena ini adalah live-action pertama dari cerita legendaris tersebut, tapi juga di karya ini akan memperkenalkan karakter gay pertama dari Disney.



Kabar akan adanya karakter gay di Beauty and the Beast diungkap sendiri oleh sutradara Bill Condon. Sosok gay itu datang dari karakter LeFou yang diperankan oleh Josh Gad. LeFou akan memperlihatkan kecenderungan seksualnya yang menyimpang.



