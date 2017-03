TOP MUSIC: Taeyeon Buktikan Diri Jadi Ratu Chart K-POP

SEOUL – Taeyeon membuktikan diri sebagai ratu chart di industri K-POP. Lewat lagu barunya, Fine, mantan kekasih Baekhyun ‘EXO’ itu baru saja membukukan prestasi dengan meraih certified all kill.



Certified all kill berbeda dengan all kill yang diraih seorang musisi beberapa jam setelah merilis album atau lagu baru. sertifikat tersebut didapat seorang musisi ketika lagu mereka menduduki peringkat satu di delapan tangga lagu utama kategori real-time dan daily ditambah dengan iChart.



